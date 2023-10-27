Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, yayımladığı mesajla Cumhuriyetinin 100. yılını kutladı.

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 100 yıl önce attığı adımın öneminin ve ülkemizin bugün geldiği istikrarlı çizginin altını çizen Koçer, “Milletimiz 100 yıl önce cephede kazandığı zaferleri Cumhuriyetle taçlandırarak, birliği ve bağımsızlığı için tarihi bir adım atmıştır. ‘Genç Cumhuriyet’in çalışan, üreten, kendi ayakları üzerinde duran müreffeh bir ülke olma yolunda ektiği tohumlar bugün istikrarlı ekonomisiyle dünyaya güven veren, her konuda bölgesinin çekim merkezi olan dev bir çınara dönüşmüş durumdadır” dedi.

Sözlerine, Millî Mücadelede döneminde ortaya koyduğu takdire şayan hizmetlerinden dolayı “Gazi” unvanı almış, Cumhuriyetin kuruluş değerlerini içselleştirmiş bir kentte ülkesi ve milleti için çalışmanın, üretmenin önemine vurgu yaparak devam eden Koçer, şunları söyledi:

“Ne mutlu ki bu ülkenin kuruluş misyonunu adına kazımış, 100’üncü yaşına başarıyla ulaşan Cumhuriyetin değerlerini savunan, Türkiye’mizi büyütmek için gayret gösteren Gazi şehrin bir parçası, ülkemizin dünyada hak ettiği yeri alması için çalışan bir derneğiz.30’uncu yaşını geride bırakan GAGİAD olarak, dün olduğu gibi yarın da kuruluş felsefesinden aldığımız güçle çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bu yolda inançla ve kararlılıkla yürüyerek Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını Türkiye Yüzyılı’na dönüştürmek için var gücümüzle çalışacağız. 100’üncü yılına gururla ulaşan Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türkiye Yüzyılı’nda daha kararlı şekilde hedeflerine yürüyeceğine, merkez ülke olma rolünü güçlendireceğine yürekten inanıyorum.”

100’üncü yıl coşkusunu ve gururunu milletçe derinden hissettiklerini belirten Koçer, “Türkiye’mizin yarınları için çalışan değerli çalışma arkadaşlarım ve Gaziantepli hemşerilerim başta olmak üzere 783 bin kilometrekarenin her bir noktasındaki vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, 100. yılımızın ülkemize başarı ve istikrar dolu günler getirmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyeti bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, ‘ilelebet Cumhuriyet, ilelebet Türkiye’ülkümüzden asla vazgeçmeyeceğimizin sözünü bir kez daha yineliyorum” ifadelerini kullandı.