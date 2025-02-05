Kütahya’nın Domaniç ilçesinden etkili olan kar yağışı ve tipi Kocayayla Geçidi’nde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde bulunan, bin 500 rakım yüksekliğindeki Kocayayla Geçidi, etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanıyor. Karayolları ekipleri, yolun açık kalabilmesi için 7/24 aralıksız çalışma yürütüyor. Ancak kış lastiği takmayan ya da tüm uyarılara rağmen yola çıkan ağır vasıtalar, kayma ve yolda kalma nedeniyle trafik akışını olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düştüğü dağ yolunda yer yer buzlanmalar da meydana geliyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve kış lastiksiz yola çıkmamaları konusunda uyarıyor.