Bursa’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle Keles ilçesine bağlı Kocayayla’da, kar etkisini göstermeye başladı. Sabahın ilk saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar, kısa bir süre sonra bölgedeki manzara beyaza büründü.

Yurt genelinde hava sıcaklığı düşerken, Kocayayla’yı beyaza bürüyen yağış sonrası bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Köy sakinlerini ve çocukları sevindiren yağış ile birlikte dışarı çıkan çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı. Bisiklete binen çocuk, kar üzerinde yumuşak sürüşün keyfine vardı. Yerel yetkililer kar yağışının devam etmesiyle birlikte buzlanma ve olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.