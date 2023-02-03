İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kocatepe Mahallesi Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç Parkı’nda 385 metrekare alana yeni basketbol sahası kazandıracak. Çalışmaları kısa sürede tamamlayacak olan ekipler, yeni basketbol sahasını gençlerin kullanımına sunacak. 385 metrekare alana sahip basketbol sahasına 73 metreküp beton atıldı. Basketbol sahasının etrafındaki direkleri de yenileyen ekipler, tel örgü ve zemin boyama işlemlerinin ardından çalışmaları tamamlayacak.

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