Koçaslanlar Sigorta, 2022 yılında gerçekleştirmiş olduğu prim üretimi, bölge sıralaması ve karlılık performansı ile Anadolu Sigorta Plaza Yıldızlar Ligi plaketine layık görüldü.

Koçaslanlar Sigorta Genel Müdürü Rasim Güngör, Anadolu Sigorta Marmara Bölge Müdürü Ömer Ceylan, Marmara Bölge Yönetmeni Eylem Kukul, Marmara Bölge Müdürü Yardımcısı Barbaros Göllü ve Marmara Bölge Acente Temsilcisi Bora Bayındır’ın ziyaretleri ile gerçekleşen takdimde tüm Koçaslanlar Sigorta çalışanları hazır bulundu. Sigortacılık alanında tüm hizmetleri veren Koçaslanlar Sigorta, kaza branşı başta olmak üzere, yangın poliçeleri, kefalet sigortaları, sorumluluk poliçeleri, mühendislik sigortaları, nakliyat sigortaları, bireysel emeklilik, sağlık ve tarım sigortaları ile kişi veya kurumların yaşam kalitelerini, onlardan gelen talepler dikkate alınarak yükseklere taşımak ve sürekliliğini sağlayacak ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Koçaslanlar Sigorta Genel Müdürü Rasim Güngör, “Firma olarak, yaklaşık çeyrek asırdan beri herkesin hayat boyu güven ile tercih edeceği bir sigorta acentesi olmayı, geçmişten geleceğe müşterilerimizin her zaman aynı anlayış ile yanında olabilmeyi, müşteri ve sigorta şirketleri arasındaki zincirin en sağlam halkası olarak acenteliklerimizin konumunu koruyabilmeyi ve maksimum müşteri memnuniyetini hedef edindik. Bu hedeflerimiz çerçevesinde sürekli olarak hizmet alanlarımızı çeşitlendirip kadromuzu genişlettik ve hizmet kalitemizi yükselttik. 2022 yılındaki tüm yoğun çalışmalarımızın sonucu olarak, 01 Nisan 1925 yılında Atatürk’ün talimatıyla kurulmuş, neredeyse Cumhuriyet tarihiile yaşıt olan ve sigorta sektörünün dev çınarından Yıldızlar Ligi Plaketi’ni almanın gururunu yaşıyoruz. Başta bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.