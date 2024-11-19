Koçaslanlar Otomotiv, 20-22 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan Logitrans Fuarı’nda yerini alıyor. Koçaslanlar Otomotiv, temsil ettiği Renault Trucks ve Otokar markalarıyla birlikte, lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik sunduğu yenilikçi ürün ve hizmetlerini fuarda tanıtmaya hazırlanıyor.

Fuar katılımına ilişkin görüşlerini aktaran Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, "Renault Trucks ile çeyrek asırdır devam eden güçlü bir iş birliği içindeyiz. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla Otokar markasının bayilik ve yetkili servis hizmetlerini vermeye başladık. Logitrans Fuarı’nda her iki markamızla birlikte, ürünlerimizdeki yenilikleri ve Koçaslanlar olarak sunduğumuz hizmetleri ziyaretçilerimize tanıtma fırsatı yakalayacağız. Uzun yıllara dayalı lojistik ve taşımacılık sektörü tecrübemizle müşterilerimizin operasyonlarını kesintisiz ve yüksek verimlilikle sürdürebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Lojistik ve taşımacılıkta fark oluşturan ürün ve hizmetlerimizi keşfetmek üzere tüm paydaşlarımızı standımıza davet ediyoruz” dedi.

Logitrans Fuarı, 65 ülkede tanıtımı yapılmış ve 50’yi aşkın ülkeden ziyaretçi çeken bir etkinlik olmasının yanı sıra, Transport Lojistik Münih, Transport Lojistik Çin, Transport Lojistik Amerika, Transport Lojistik Hindistan ve diğer uluslararası fuarlarla aynı kümede yer alıyor. Fuarın odak noktalarından biri de lojistiğin geleceğini şekillendirecek yeni teknolojiler ve endüstriyel çözümler olacak.