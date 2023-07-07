Eskişehir’de eşini kafasından silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Esra Altay’ın yargılandığı dava, mütalaaya karşı beyan hazırlanması için ek süre verilerek 17 Temmuz’a ertelendi. Tutuklu sanık Esra Altay, duruşmaya kucağında bebeği ile geldi.

Erenköy Mahallesi Denk Sokak’ta 2021 yılı Haziran ayında meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Gökhan Altay hayatını kaybetti. Kendi kafasına ateş ederek intihar ettiği iddia edilen Gökhan Altay’ın ölümü, polis ekipleri tarafından şüpheli ölüm olarak değerlendirildi. Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan özel ekip tarafından inceleme başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda olaydan 11 ay sonra Eskişehir, Ankara, Hatay ve Aksaray’da düzenlenen operasyonla Gökhan Altay’ın eşi Esra Altay’ın ve Esra Altay’ın anne ve babasının da içinde bulunduğu 3’ü kadın 7 kişi gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden Gökhan Altay’ın eşi Esra Altay’ın, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Maktul Gökhan Altay’ın eşi Esra Altay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Esra Altay için ‘Tasarlayarak eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Esra Altay’ın anne ve babası hakkında ise suça yardım ettikleri gerekçesi ile ayrı ayrı 20 yıla kadar hapisleri talep edildi. Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, tutuklu sanık Esra Altay, mahkeme salonunda hazır edildi. Esra Altay duruşmaya, cezaevinde büyüttüğü 2 yaşındaki çocuğu kucağına alarak katıldı. Altay’ın tutuksuz yargılanan annesi Dursiye D. ile babası Kahraman D. de duruşmaya katıldı.

"Gerçek suçlu, dışarıda olan annemdir"

Mahkemede söz alan tutuklu sanık Esra Altay, "Kocamı ben öldürmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Gerçek suçlu, dışarıda olan annemdir" dedi.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi ve sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapabilmesi için ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı 17 Temmuz’a erteledi.