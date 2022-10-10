Kocasinan Belediyesi, 4-10 Ekim Uzay Haftası dolayısıyla Generalemir Havacılık ve Uzay Bilimleri Gençlik Merkezi’nde ’Gökyüzümde Ne Var’ etkinliği düzenledi. Bilimsel projelerle fark oluşturan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların ve gençlerin ufkunu açan farklı konsept çalışmaların yer aldığı Gençlik Merkezi ile geleceğin mühendisleri ve pilotlarının yetişmesine katkı sunduklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi, 4-10 Ekim Uzay Haftası dolayısıyla Generalemir Havacılık ve Uzay Bilimleri Gençlik Merkezi’nde ’Gökyüzümde Ne Var’ etkinliği düzenledi. Bilimsel projelerle fark oluşturan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların ve gençlerin ufkunu açan farklı konsept çalışmaların yer aldığı Gençlik Merkezi ile geleceğin mühendisleri ve pilotlarının yetişmesine katkı sunduklarını söyledi.

Ülkenin geleceği olan gençlerin her zaman destekçisi olduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Öncelikle gençlerimizi, bu anlamlı etkinliğe katıldıkları için tebrik ediyorum. Rabbim, muvaffak etsin. Kocasinan Belediyesi olarak bilimsel projelerle fark oluşturuyoruz. Özellikle gençlerimize atölye ve tesislerimizle destek vermenin yanı sıra sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Yeni atölyelerle lise ve üniversite gençlerimize daha fazla destek olacağız. Teknolojik tabanlı laboratuvar kurarak, hem lise ve üniversite gençlerini bir araya getirmeyi hem de istedikleri teknoloji tabanlı çalışmalar yapma imkanı tanıyacağız. Biz bugün gençlere destek veriyoruz, biliyoruz ki yarın onlar da bu necip milleti gururlandıracaklar. Gençlerimizin talepleri doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi Kocasinan Akademi çatısı altında vermiş olduğumuz desteği artırarak sürdüreceğiz. Biliyoruz ki teknoloji noktasında teknoloji üreten, teknolojiden istifade eden yerli ve milli ürünlerle bunu yapabilirsek o kadar başarılı oluruz. Bunun içinde Kocasinan Akademi olarak gençlerimize desteklerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı. Generalemir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi’nin Astronom Seda Acar da merkez ile gençlerin becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağladıklarına dikkat çekti. Uzay Haftası’nda uzayın derinliklerine yolculuk yapan gençler ise Kocasinan Belediyesi’nin bilim ve teknoloji alanında vermiş olduğu eğitimler sayesinde bilgi birikimlerini artırdıklarını belirterek, böyle imkanlar tanıyan Başkan Çolakbayrakdar’ a teşekkür etti.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Generalemir Havacılık ve Uzay Bilimleri Gençlik Merkezi’nde ’Gökyüzümde Ne Var’ etkinliği gerçekleştirildi. Astronom Seda Acar tarafından ’Gökyüzümde Ne Var’ ’konulu etkinlikte öğrencilere, gökyüzü, güneş sistemi ve uzay çağı hakkında bilgiler verildi ve ardından öğrenciler merkezin bahçesinde teleskopla gözlem deneyimi yaşadı.