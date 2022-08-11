Kocasinan Belediyesi tarafından yaz tatili dolayısıyla çocuklar için gerçekleştirilen sokak oyunları etkinlikleri, büyük ilgi görüyor. Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatıldığı etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde düzenlenen sokak oyunlarıyla çocukların eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğini belirterek, “Çocuklarımızın yüzünün gülmesi, aile fertlerinin de keyifli ve nostalji dakikalar geçirmeleri bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Kocasinan Belediyesi tarafından yaz tatili dolayısıyla çocuklar için gerçekleştirilen sokak oyunları etkinlikleri, büyük ilgi görüyor. Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatıldığı etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde düzenlenen sokak oyunlarıyla çocukların eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğini belirterek, “Çocuklarımızın yüzünün gülmesi, aile fertlerinin de keyifli ve nostalji dakikalar geçirmeleri bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirilen Kocasinan Sokak Oyunları Şenliğinin bu sefer ki durağı Erkilet Camikebir Mahallesi oldu. Oyun oynayarak, birbirleriyle yarışan çocuklar, doyasıya eğlenirken, etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, çocukların yoğun sevgi gösteriyle karşılandı.

Yaz tatilinde farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatilinde keyifli dakikalar geçirmesi için mahalle mahalle geziyoruz. Her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde etkinlikler düzenliyoruz. Erkilet Camikebir Mahallemizi sokak oyunlarıyla şenlendirdik. Eğlenceli ve keyifli bir vakit geçiren çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizi çok mutlu ediyor. Çocukların aile fertlerinin de sokak oyunlarına katılarak keyifli dakikalar geçirmeleri bizlere ayrı bir memnuniyet kattı. Çocuklarımız oyunlarda hem eğlenmenin, hem paylaşmanın hem yardımlaşmanın ne kadar önemli bir olgu olduğunu görüyorlar. Bizler onların daha huzurlu ve daha mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız geleceğimizi emanet edeceğimiz güçlü bireylerdir. Bu etkinliklerimizi farklı mahallelerde devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte oyun oynamanın tadına varan çocuklar, mutluluklarını Başkan Çolakbayrakdar’a sarılarak ve tezahürat yaparak ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar’ın kendi elleriyle etkinliğe katılanlara; ikram lokması, ikram pilavı ve pamuk şekeri ikram etmesiyle program sona erdi.