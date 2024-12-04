Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Down Atletizm Takımı Sporcusu Betül Solmaz, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TÖSSFED) organize ettiği Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda Gülle Atma kategorisinde Türkiye üçüncüsü olurken Osman Sarıkaya ise 400 metre yarışında Türkiye dördüncüsü oldu. Bronz madalya kazanan Betül Solmaz ile Sarıkaya’yı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını belirterek, Kocasinan sporcularının buna büyük bir örnek teşkil ettiğini vurguladı.

İstanbul’da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda Kocasinan’ın ‘özel’ gururu olan sporcunun örnek teşkil ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Öncelikle Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takım ve Antrenörümüz Uğur Arı ile bütün teknik ekibi tebrik ediyorum. Böyle bir özel gururu yaşattıkları için emeği geçen herkes teşekkür ediyorum. Kocasinan Spor Kulübü’nde özel çocuklarımızın sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkarma konusunda da onlara önderlik ediyoruz. Hizmetlerimizle özel çocuklarımız, büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şey yok. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Kocasinan Belediyesi olarak elimizden geldiğince sporun farklı branşlarında destekler veriyoruz. Bireysel spor, atletizm, futbol ve diğer alanlarda destekler devam ediyor. Özel kardeşlerimizin, hayatlarını renklendirmek ve spora yönlendirebilme noktasında katkılarımız devam ediyor. Sadece bu alanda değil, birçok alanda onların her zaman yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takım ve Kocasinan Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı ise spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.