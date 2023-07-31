Türkiye’yi temsil eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Kenan Eren Kahraman, Polonya’da düzenlenen Yıldız-Genç Avrupa Şampiyonasındaki Çift Erkek kategorisinde Avrupa üçüncü oldu. Başarıdan dolayı Kahraman’ı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Spor Kulübü’nün sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ettiğini söyledi.

Milli Takımı temsil eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Sporcusu Kenan Eren Kahraman, 14-24 Temmuz 2023 tarihleri arasında Polonya’da düzenlenen Yıldız - Genç Avrupa Şampiyonasına damga vurdu. Çift Erkek kategorisinde Görkem Öcal ile birlikte Avrupa üçüncüsü olan Kenan Eren Kahraman, Kayseri’yi ve Türkiye’yi bir kez daha gururlandırdı.

Kahraman’ı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya Şampiyonasında başarı ile temsil eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcularının her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, spor alanında her branşta sporculara destek verdiklerini belirterek; “Öncelikli olarak sporcularımızı ve Antrenörler Halil Adak ile Kemal Balım’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Çocuklarımızın bu başarılarını görünce gururlanmamak elde değil. Bir yönetici olarak ortaya koymuş olduğunuz çalışmaların neticesinde bir başarı ortaya çıkmışsa mutluluk bambaşka oluyor. Belediye olarak sahada vatandaşlarımıza her alanda hizmet üretme noktasında gayret ediyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Fiziki yaptığımız çalışmalardan daha önemlisi ise insana yapılan yatırımdır. Bu odağın merkezinde gençler ve çocuklar olmak üzere hizmetlerimizle herkesin hayatına dokunuyoruz. Bir yandan da spora merakı olan ve spor yapan çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarına dokunuyoruz. Spora, büyük önem ve değer veriyoruz. Binlerce çocuğumuzu sporla buluşturabilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yeter ki çocuklarımıza sporla sahip çıkalım. Müsabakalarda elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarından dolayı tüm sporcularımızı tebrik ediyor, bütün çocuklarımızın gelecekleri aydınlık olsun ” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen U13 Avrupa Şampiyonası’nın Mix Ve Ferdi Müsabakalarında yine büyük başarıya imza atan Kenan Eren Kahraman, 3.oldu. Ayrıca Yunanistan’ın Ostreda şehrinde yapılan Balkan Şampiyonasında; Kocasinan Sporcusu Mehmet Ali Karaboğa’nın olduğu Genç Erkek Milli takımı ve Kenan Eren Kahraman’ın yer aldığı Yıldız Erkek Milli takımı ise Balkan Şampiyonu oldu.