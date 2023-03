Depremzede çocukların yüzlerini gülümsetmek için bir dizi etkinliğe imza atan Kocasinan Belediyesi, bu sefer de kardeş belediye Türkoğlu’nda çocuklar için sokak oyunları şenliği düzenledi. Türkoğlu’nda geleneksel ve modern oyunlarla yüzlerce çocuğun yüreklerine dokunduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Depremzede çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemesi ve mutluluğu, umut dolu gelecektir” dedi.

Çocuklar başta olmak üzere depremzedelere her alanda destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Bizler, her zaman depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Öncelikli olarak çocuklarımızın bu süreci kolay atlatmasını sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklere imza atıyoruz. Çünkü yavrularımız, bizim geleceğimizdir. Onlar gülünce, dünya güzelleşirYani ‘Çocuk gülerse dünya güler’ anlayışıyla çalışıyoruz. Geleceğimizin teminatı her bir çocuğumuz, bizim için ayrı bir değer ve zenginliktir. Evlatlarımızın, hoşça vakit geçirebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Biz, onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız, çocuklarımızın yüzünün gülmesidir. Bu süreci, birlik, beraberlik ve dayanışma ile atlatacağız” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, kardeş belediye Kahramanmaraş’ daki Türkoğlu’nda çocuklar için sokak oyunları şenliği düzenledi. Türkoğlu’nda AFAD tarafından kurulan çadır kentte depremzede çocuklarla bir araya gelen Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ekipleri, geleneksel ve modern oyunlarla yüzlerce çocuğun yüreklerine dokundu. Renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olan etkinlikte, unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını oynayan çocuklar, keyifli vakit geçirdi. Halat çekme gibi geleneksel oyunlarla doyasıya eğlenen çocuklar, birbirleriyle kıyasıya mücadele ederken, oyun oynamanın tadına vardı. Kültür İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Hacivat-Karagöz gibi gösterilere yoğun ilgi gösteren ve yarışmalara katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi.