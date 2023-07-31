Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 30 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24-30 Temmuz arasında ilçe genelinde uygulamalar yaptı. Uygulamalarda, 13 bin 667 şahıs ve 5 bin 337 araç sorgulanırken, 4 yakalama hacizli oto, 3 çalıntı oto ve 2 çalıntı motosiklet yakalandı. Çalışmalarda 30 faili meçhul olay aydınlatıldı, 22 faili firar şahıs da yakalandı. Ayrıca, 35 aranan şahsı da yakalanırken, 35 bakaya işlemi yapıldı, 2 kayıp şahıs bulundu, 30 şahsa kabahatler kanununa muhalefet etmekten işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda ise 4 bıçak, 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 75 fişek ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.