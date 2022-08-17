Kocasinan Belediyesi tarafından Argıncık Kayabaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilen Sokak Oyunları Şenliği’ne, engel tanımadan oyunlara katılan 10 yaşındaki Muhammed Ali Ağca damga vurdu. Özel çocuğun etkinlikte diğer çocuklarla birlikte eğlencelere katılması, oyun oynamanın bir engeli olmadığını, Kocasinan Belediyesi aracılığıyla göstermiş oldu.

Kocasinan Belediyesi tarafından Argıncık Kayabaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilen Sokak Oyunları Şenliği’ne, engel tanımadan oyunlara katılan 10 yaşındaki Muhammed Ali Ağca damga vurdu. Özel çocuğun etkinlikte diğer çocuklarla birlikte eğlencelere katılması, oyun oynamanın bir engeli olmadığını, Kocasinan Belediyesi aracılığıyla göstermiş oldu.

Sokak Oyunları Şenliklerini bu sefer Argıncık Kayabaşı Mahallesi’nde gerçekleştiren Kocasinan Belediyesi, 7’den 70’e herkesin yüzünü güldürdü. Özellikle özel bir çocuğun etkinlikte diğer çocuklarla birlikte eğlencelere katılması, oyun oynamanın bir engeli olmadığını gösterdi. Oyun halkasının ortasında yer alan küçük çocuğun gözlerindeki mutluluk, etkinliğe katılanların da mutluluğuna sebep oldu.

Sosyal sorumluluk projeleriyle örnek çalışmaları hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eğitimden sanata spordan kültüre hayatın her alanında çocuklara yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak sosyal desteklerle yetişkin-çocuk, yaşlı-genç, kadın-erkek herkes için hizmet üretip, herkesin başkanı olmak adına gayret ettiklerini sözlerine ekledi.