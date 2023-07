Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan’da yeni doğum yapan anneleri ziyaret ederek, mutluluklarını paylaştı. Ziyaretlerde bebekleri kucağına alıp, seven ve ‘Ailemize Hoş Geldin’ diyen Fatma Çolakbayrakdar, Kocasinan’da hizmetin doğar-doğmaz başladığını ve hizmetlerin Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalıklı olduğunun göstergesi olduğunu söyledi.

Turgutreis, Zümrüt ve Yakut Mahallesi’nde ikamet eden Teker, Uzkülekçi ile Mutlu ailelerini ziyaret eden Fatma Çolakbayrakdar, yeni nefeslere ‘Hayırlı Olsun’ temennisinde bulunurken, ailelerin sevinçlerine ortak oldu. Kocasinan ailesine yeni katılan bebekleri kucağına alıp, seven Fatma Çolakbayrakdar, ailelere Başkan Çolakbayrakdar’ın selamlarını iletti. Bebeklerin anneleriyle bebek bakmanın meşakkati ve keyfi üzerine hoş sohbetler gerçekleştiren Fatma Çolakbayrakdar, yeni nefeslerin kardeşlerine ise çeşitli hediyeler verdi. Kocasinan’da hizmetin doğar-doğmaz başladığına ve hizmetlerin Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalıklı olduğunun göstergesi olduğuna dikkat çeken Fatma Çolakbayrakdar; “Öncelikle Allah, analı babalı büyütsün. Rabbim bahtlarını açık etsin, uzun ömürler versin. Kocasinanlıları biz, ‘Aile’miz olarak görüyoruz. Bu çerçevede ilçemizde yaşayan hemşehrilerimizin her zaman yanlarında oluyoruz. Özellikle ilçemizde doğan her bebeği fırsat buldukça eşimle birlikte ‘Hoş Geldin Bebek’ diyerek karşılıyoruz. Eşim Ahmet Bey’in yoğun temposundan dolayı yetişemediği yerlere ben yetişmeye gayret ediyorum. Ailelerimizin sevinçlerine ortak olup, mutluluklarına mutluluk katmaya çalışıyoruz. Ziyaretlerde aldığımız geri dönüşler ise en büyük mutluluğumuz. Annelerimizin gözlerinde gördüğümüz mutluluğu tarif etmenin imkanı yok. Diliyorum ki bu yeni nefesler, Kocasinan’a, şehrimize ve ülkemize uğur, bereket ve güzellikler getirsin” ifadelerini kullandı. Ziyaret ettiği ailelere Kocasinan Belediyesi tarafından hazırlanan “Hoş Geldin Bebek Seti” veren Fatma Çolakbayrakdar, özellikle bebeklere Kocasinan Akademi’de eğitim alan gönüllü kursiyerlerin örmüş olduğu yelekleri hediye etti. Aileler ise Fatma Çolakbayrakdar’ın ziyaretten dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, 2015 yılında hayata geçirdiği ‘Hoş geldin bebek’ hizmetiyle bu güne kadar 27 bin 462 ailenin yüreğine dokundu. Kocasinan Belediyesi’nden “Hoş Geldin Bebek Paketi” almak isteyen ilçe sakinlerinin, yeni doğan bebeklerinin nüfus cüzdanları ve aile toplum kağıdı ile birlikte Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmelerinin yeterli olacağı belirtildi.