Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Bölgesi’ndeki Hıdırellez olarak bilinen ve restorasyonu tamamlanan 8 asırlık tarihi Hızır İlyas Köşkü’nün çevresine yapılan ören yeri ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından Erkilet Bölgesi’ndeki Hıdırellez olarak bilinen ve restorasyonu tamamlanan 8 asırlık tarihi Hızır İlyas Köşkü’nün çevresine yapılan ören yeri ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Kocasinan Belediyesi, bir yandan kentsel dönüşüm yaparak Kocasinan’ın çehresini değiştirirken diğer yandan ise kentsel dönüşümün başka bir boyutu olan tarihi yapılara sahip çıkıyor. Özellikle vizyon projelerini bir bir hayata geçiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın ‘Benzersiz Şehirler’ konu başlığıyla açıkladığı; Hıdırellez Gök Gözlem Evi Projesi’nde geri sayım başladı. İç tefrişat çalışmalarıyla birlikte Gök Gözlem Evi haline dönüştürülecek olan tarihi yapıyı, kültürel miras olarak şehre kazandıracak olan Kocasinan Belediyesi, merkezde gençlere özgün bilimsel araştırmalar yapma fırsatı tanıyacak. Ayrıca gençlere yıldız, gezegen, ay ve güneş gibi gök cisimlerini gözlem yapacakları imkanı da sunacak olan Kocasinan Belediyesi, böylelikle vermiş olduğu eğitimle geleceğin bilim adamları ile teknoloji yıldızlarının yetiştirilmesine katkı sağlayacak.

HIDIRELLEZ KÖŞKÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ

13. yüzyıl Selçuklu dönemi eseri olan Hıdırellez’i Köşkü, Anadolu Selçuklu Sultanı 2’nci Gıyasettin Keyhüsrev tarafından Hıdırellez Tepesi’ne büyük bir tümülüsün üstüne yaptırılmıştır. Av köşkü olarak planlanan yapı bazı kaynaklara göre şifahane olarak kullanılmıştır. Şehre hakim bir konumda bulunan yapıda; hol, mescit, eyvan ve bir mutfak bulunmaktadır. Ayrıca yapı, kesme taş duvar örgüsü ile inşa edilmiştir ve duvarlar yığma tekniğiyle yapılmıştır. Kocasinan Belediyesi’nin restore çalışmalarını tamamladığı yapı, en yakın zamanda iç tefrişat çalışmaları tamamlanmasıyla birlikte Gök Gözlem Evi olarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.