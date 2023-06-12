Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5-11 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 17 bin 44 kişi sorgulanırken 33 faili meçhul olay aydınlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde 5-11 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 17 bin 44 şahıs ve 6 bin 518 araç sorgulandı. 4 çalıntı oto ve 2 yakalama hacizli oto yakalandı. Ekipler, 33 faili meçhul olayı aydınlatırken, 11 firar şahıs yakaladı. 37 aranan şahıs yakalanırken, 25 bakaya işlemi yapıldı ve 2 kayıp şahıs bulundu. 6 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalanarak, adli makamlara sevk edilirken, 18 şahsa Kabahatler Kanunu’na muhalefet etmekten işlem yapıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 13 sahte altın ile 600 dolar ve 10 bin 650 TL sahte para, 1 çalıntı bisiklet, 1 çalıntı cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 6 bıçak, 3 av tüfeği, 103 fişek ve çeşitli miktarlardan uyuşturucu madde ele geçirildi.