Kayseri’de amatör futbol camiasında köklü kulüplerden biri olan Kocasinan Yemlihaspor, altyapıda futbolcu yetiştirmeye ağırlık veriyor.

Kayseri amatör futbolunda adından söz ettiren kulüplerden birisi olan Kocasinan Yemlihaspor, takıma futbolcu yetiştirebilmek, Türk futboluna yeni yetenekler kazandırabilmek için futbol kursu düzenledi. Kocasinan Yemlihaspor’un futbol kursuna minik sporcular yoğun ilgi gösterdi.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan antrenör Kadir Oğuz, "Altyapı sorumlusu olarak çalışmalara başladık. Çocuklarımız futbolu seviyorlar. Onlara hem sevdikleri sporda yardımcı olmak hem de ileride iyi bir futbolcu ve iyi bir insan olmaları için aileleri ile birlikte çaba sarf ediyoruz. Kocasinan Yemlihaspor olarak burada yetiştirdiğimiz futbolcuları yeşil sahalara kazandırmak niyetindeyiz. Bu istikamette de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.