Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunun 12. haftasında Kocasinan Yemlihaspor, zirve mücadelesi veren Yahyalıspor 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup ederek ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı 3 golün atıldığı zorlu maçta 2 kırmızı kart çıktı.
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunun 12. haftasında Kocasinan Yemlihaspor, zirve mücadelesi veren Yahyalıspor 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup ederek ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı 3 golün atıldığı zorlu maçta 2 kırmızı kart çıktı.
Stat: Argıncık Stadı
Hakemler: Nail Berkant Sarıkaya xx, Oğuzhan Bahçıvan xx, Murat Ahi xx
Kocasinan Yemlihaspor: Yusuf Yavuz xx, Ömer Yasin Evler x, (Yusuf Berat Özbilek dk.10 xx), Halil İbrahim Dönmez xx, (Mustafa Yıldırım dk.90 ?), Erkam Boyraz xx, (Mustafa Bartu dk.90 ?), Mustafa Erginer xx, Adem Yönel xx, Kadir Oğuz xx, Yakup Yalçınkaya xx, Kerem Teke x (Hüseyin Pekşan dk.46 xx), Muhsin Gürhan xxx, Hasan Perk xx (Ferhat Yılmaz dk.65 x)
Yahyalıspor: Ersin İptaş x (Fatih Alıcı dk.40 x), Ahmet Kahveci x, Abdullah Büyükelbaşı x, Muhammed Bekir Türkmen x, Muhammet Furkan Aslan x, Batuhan Duran x, Enbiya Kurtuluş x (Mehmet Akif Kaman dk.76 x), Emre Ulu xx, İbrahim Sadri Şimşek x, Erman Deveci x, Osman Şentürk x
Goller: Muhsin Gürhan (dk.67 pen, dk 76) (Kocasinan Yemlihaspor), Emre Ulu (dk.23) (Yahyalıspor)
Kırmızı Kartlar: Muhsin Gürhan (dk.90+10) (Kocasinan Yemlihaspor), Batuhan Duran (dk.90) (Yahyalıspor)
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