Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunun 12. haftasında Kocasinan Yemlihaspor, zirve mücadelesi veren Yahyalıspor 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup ederek ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı 3 golün atıldığı zorlu maçta 2 kırmızı kart çıktı.

Güven timleri bir haftada 2 bin 58 kişiyi sorguladı

Güven timleri bir haftada 2 bin 58 kişiyi sorguladı

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