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3. sırada bulunan Erkiletspor’u 2-0’lık skorla geçen Kocasinan Ülküspor, rakibi ile arasındaki puan farkını da açarak zirveye kilitlendi.

B Grubunda Talasgücü Belediyespor ile namağlup unvanını koruyan Kocasinan Ülküspor, Erkiletspor ile final niteliğinde bir maç oynadı. Argıncık Stadı’nda oynanan karşılaşmada, Talasgücü Belediyespor’u takibini sürdürmek isteyen Kocasinan Ülküspor, 3 puan kazanarak rahat bir nefes aldı.

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Mustafa Onur Sümengen U18 Ligi B Grubu’nda oynanan karşılaşmada Kocasinan Ülküspor, 3. sıradaki takipçisi Erkiletspor’u 2-0 yenerek rahat bir nefes aldı.

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