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A Grubu’nda zirveyi yakından ilgilendiren Kocasinan Şimşekspor ile Kayseri Atletikspor karşılaşması 19 Mart Pazar günü Argıncık Stadı 2 Nolu Saha’da saat 16.00’da başlayacak.

Ligde geride kalan 19. hafta sonunda 17 maça çıkan Kocasinan Şimşekspor, 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 42 puan topladı. Topladığı 42 puanla 2. sırada yer alan Kocasinan Şimşekspor, rakip filelere 62 gol atarken kalesinde ise 16 gol gördü.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda zirve takibini sürdüren Kocasinan Şimşekspor, kalan 3 haftada hata yapmak istemiyor. Sarı siyahlılar ligin 20. haftasında Pazar günü oynayacağı lider Kayseri Atletikspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı son antrenmanla tamamlayacak ve maç saatini beklemeye başlayacak. Ligin 19. haftasını Başakpınarspor’u 3-0 mağlup ederek galibiyetle kapatan Kocasinan Şimşekspor, rakibi Kayseri Atletikspor’u yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Kayseri Süper Amatör Küme’de mücadele eden Kocasinan Şimşekspor, Pazar günü oynayacağı lider Kayseri Atletikspor maçını kazanmak istiyor.

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