Kayseri Süper Amatör küme takımlarından Kocasinan Şimşekspor, yeni sezon için antrenör olarak Fatih Atik ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Küme’de Play-Off oynamasına rağmen BAL şansını şanssız bir şekilde kaybeden Kocasinan Şimşekspor, yeni sezon için kolları sıvadı. İlk olarak teknik adam konusunu çözen Sarı-Siyahlı takım yeni sezonda takımı Fatih Atik’e emanet etme kararı aldı. Önemli bir futbolculuk kariyerine sahip olan Fatih Atik, futbola Fransa’da başladı. Fransa Ligue 2 takımlarından Boulogne ve En Avant Guingam takımlarının formasını giyen Fatih Atik ardından Trabzonspor’a transfer oldu. İki sezon Trabzonspor forması giydikten sonra Kardemir Karabükspor’a tranfser olan Atik ardından Giresunspor forması giydi. 2019 yılında profesyonel futbol hayatını sonlandıran Fatih Atik, Kayseri Süper AmatörKüme ekiplerinden Esentepespor ile amatör olarak yoluna devam etti.

İki sezon amatör kümede forma giyen Fatih Atik, Kocasinan Şimşekspor’da teknik adam olarak yoluna devam edecek.