Mustafa Onur Sümengen Sezonu U-18 Ligi A Grubu’nda lider olarak mücadele veren Kocasinan Şimşekspor, Talas Denizspor’u 16-0 mağlup etti. Karşılaşmada 2006 doğumlu Onur Bağcı; 45 dakika görev aldı ve 6 gol kaydetti.

Mustafa Onur Sümengen Sezonu U-18 Ligi A Grubu’nda lider olarak mücadele veren Kocasinan Şimşekspor, Talas Denizspor’u 16-0 mağlup etti. Karşılaşmada 2006 doğumlu Onur Bağcı; 45 dakika görev aldı ve 6 gol kaydetti.

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Kocasinan Şimşekspor’un golcü oyuncusu Onur Bağcı, Vali Muammer Güler Stadı’nda oynanan karşılaşmada ilk 11’de görev aldı. Maçın ilk 45 dakikasında sahada olan Onur Bağcı, ilk devre atılan 9 golün 6’sına imza attı. Kocasinan Şimşekspor kenar yönetimi, 1 gün sonra oynanacak olan A takım karşılaşmasında da kadroya alınacak olan golcüyü riske etmedi ve ilk yarı bitiminde oyundan aldı. Kocasinan Şimşekspor, 2. yarıda 7 gol daha kaydederek karşılaşmayı 16-0 kazandı.