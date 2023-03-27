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Sarı siyahlılar ligin son hafta karşılaşmasında bu hafta sonu deplasmanda Yahyalıspor’a konuk olacak.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda Ligin 21. haftasını hükmen 3-0 kazanarak 46 puana ulaşan Kocasinan Şimşekspor ilk hedefini gerçekleştirdi. Ligin 21. haftasını hükmen kazanarak geçen Kocasinan Şimşekspor takipçisi Kayserigücü FK’nin Yahyalıspor’a 3-2 mağlup olması sonrası sarı siyahlı takım Kayseri Atletikspor’u ardından Play-Off’a kalan ikinci takım oldu. Kocasinan Şimşekspor geride kalan 21. hafta sonunda oynadığı 19 maçta 14 galibiyeti 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 46 puan toplayan Kocasinan Şimşekspor rakip filelere 66 gol atarken kalesinde ise 17 gol gördü.

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