U-17 Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil eden takımlardan Kocasinan Şimşekspor, şampiyonaya galibiyetle başladı.

Türkiye’nin en iyi 20 takımının kaldığı U17 Türkiye Şampiyonası Aksaray’da başladı. U17 Türkiye Şampiyonası’nda Kocasinan Şimşekspor, Aksaray Grubunda ilk maçında Ankara Güneşspor ile karşılaştı. Zorlu geçen karşılaşmayı Kocasinan Şimşekspor 1-0 kazanarak şampiyonaya galibiyetle başladı.

Kocasinan Şimşekspor yöneticisi Zeki Çetin, “Finale kalma hedefimizde ilk maçımızı kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin en iyi 20 takımının katıldığı şampiyonaya galibiyetle başlamak moralimizi yükseltti. Güçlü bir kadromuz var. Kayseri’yi bu şampiyonada en iyi şekilde temsil ederek şampiyon olmak istiyoruz” diye konuştu.