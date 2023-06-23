Kocasinan Şimşekspor, U17 Türkiye Şampiyonası’na farklı kazanarak başladı.

U17 Türkiye Şampiyonası 1. kademe de Kırşehir Grubu’nda yer alan Kocasinan Şimşekspor, ilk maçında dün Mersin Tarsusspor ile karşı karşıya geldi. Kırşehir Boztepe Stadı’nda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Kocasinan Şimşekspor sahadan doksan dakika sonunda 6-0’lık net bir galibiyetle ayrılarak şampiyonaya iyi başladı.

Kocasinan Şimşekspor bugünü dinlenerek geçirecek ve gruptaki ikinci maçını yarın saat 16.30’da Yozgat Belediyesi Bozokspor ile oynayacak. Sarı siyahlılar ikinci maçını da kazanarak final oynamak istiyor.