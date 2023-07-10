U-17 Türkiye Şampiyonası’nda 2. kademeye yükselen Kayseri temsilcisi Kocasinan Şimşekspor U-17 takımı bugün Aksaray’a gidecek.

Aksaray’da 11-15 Temmuz tarihleri arasında oynanacak olan 2.Kademe mücadelesinde şampiyon olmayı hedefleyen Kocasinan Şimşekspor hazırlıklarını tamamladı. Bugün Aksaray’a giderek yarın başlayacak mücadele için kampa girecek olan Kocasinan Şimşekspor U-17 takımı, Türkiye’nin en iyi 20 takımı arasına kalmayı başardı. Aksaray Grubu’nda Ankara Güneşspor, Ankara Kavaklıdere, Sivas Yolspor, Karaman Başakspor ve Çorum Mimarsinan ile karşı karşıya geleceklerini belirten Kocasinan Şimşekspor yöneticisi Zeki Çetin, “Hedefimiz buradan şampiyon olup finallere kalmak ve Türkiye’nin en iyi 4 takımından birisi olmak. Güçlü bir kadroya sahip U-17 takımımız var. Türkiye’nin en iyi 4 takımı arasına girmek bizim için hayal değil hedef. Bu hedefe ulaşacağız” diye konuştu.