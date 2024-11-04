Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme B Grubu’nda zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Kayseri Şekerspor 1-0 geriye düştüğü maçta Kocasinan Şimşekspor’u 2-1 yenerek zirveye ortak oldu.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Cem Eray Eşmekaya, Halit Karacabay, Furkan Koç
Kocasinan Şimşekspor: Ali Özkan, Uğur Taşpınar, Bahtiyar Ekici, Mertcan Babayiğit, Berat Topal, Bulut Akbaş, İzzet Karagül, Mehmet Tek (Mecit Kaan Ateş dk.60), Furkan Ulus (Naim Can Göksoy dk.22), Hüseyin Barış Temizyürek, Fatih Atik
Kayseri Şekerspor: Sadettin Kahraman, Abdullah Öztürk, Batuhan İlhan (Cesur Saitov dk.90+2), Mehmet Doğru (Doğukan Bozkurt Çetin dk.75), A.Samet Şimşek, Batuhan Kaya (Mert Arısoy dk.90+2), Turgut Yetük, Rahman Can Güneri, Mehmet Ali Öncü (Ahmet Ortun Temir dk.22), Eren Torbalı, Çağrı Elgölgesi
Goller: Fatih Atik (dk.34 pen) (Kocasinan Şimşekspor), Eren Torbalı (dk.30), Batuhan Kaya (dk.70) (Kayseri Şekerspor)
Kırmızı Kart: Çağrı Elgölgesi (dk. 90) (Kayseri Şekerspor)