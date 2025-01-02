Atölyelerinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 1 yılda 30 milyon TL tasarruf sağlayan Kocasinan Belediyesi, kendi imkânlarıyla ürettiği banka ve kamelyalar, park ve bahçelerde vatandaşların hizmetine sunuluyor. Üretimin kalbinin burada attığını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Atölyelerimiz, sanayi sitesindeki verimlilikle çalışarak, ilçenin ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda büyük bir tasarruf sağlayarak ekonomiye de büyük katkı sağlıyoruz” dedi.

Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminde de yeşil alanların bakım çalışmalarını titizlikle gerçekleştirerek Kocasinan’ı güzelleştirirken bir yandan da ilçenin ihtiyacı olan bank ve kamelyaları kendi imkânlarıyla üreterek vatandaşların hizmetine sunuyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarından demir ustası İmdat Bıyık, işini severek yaptığını belirterek, ‘‘Bin bir emekle ürettiğimiz banklar ve kamelyalar vatandaşlarımızın hizmetine sunulduğunda bütün yorgunluğumuz gidiyor. Belediyemizin imkanlarıyla büyük bir tasarruf sağlayarak kendi malzemelerimizi kendimiz üretiyor olmak bana büyük bir mutluluk yaşatıyor. Bu banklarımızın tamamen projesi, yapım aşaması kendimize özgüdür. Dünyayı gezmiş olsak, bu banklardan bir tane daha görmek mümkün değil. Benzerini görebiliriz ama bunları göremeyiz. Kocasinan Belediyesi personeli olarak da ben bundan gurur duyuyorum. Profillerimizi ölçülerine göre kesiyoruz. Kestikten sonra arka tarafta kalıbımız var. Kalıbına göre kesim yaptıktan sonra bunların birleştirilmesi aşaması başlıyor. Yanları birleştirdikten sonra orta kısmı birleştiriyoruz, ardından rulman yatakları ve oturma yerleri yapılıyor. Zincirlerimizi takıyoruz, son olarak tahtalarını yerleştiriyoruz ve oturulacak hale getiriyoruz” diye konuştu.

Belediye bünyesindeki Park ve Bahçeler Şefliği ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Merkezi’nde; elektrik, boya, marangoz, kaynak, yağlama ve motor gibi bölümlerin bulunduğu alanın önemine değinen Başkan Çolakbayrakdar, birçok atölyenin bir arada bulunduğu bakım merkezi sayesinde çalışmaların daha hızlı, daha kaliteli, daha verimli ve ekonomik hale getirildiğini vurguladı.

Atölyelerin büyük bir sanayi sitesi gibi çalıştığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu çerçevede atölyelerimizde belediyemizin ihtiyaçlarını karşılıyor ve bazı ürünlerin üretimini yapıyoruz. Özellikle burada istihdam sağlayarak ülkemize hizmet ediyoruz. Elektrik, boya, marangoz, kaynak, yıkama, yağlama ve motor atölyeleriyle araçların bakımını yapıyoruz. Araç-gereç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyoruz. Atölyemizde parklar, bahçeler ve kamusal alanlarda kullanılmak üzere oturma bankları, kamelyalar ve birçok başka ürünü onarıp yeniliyoruz. Ayrıca çöp konteynırlarını tamir ediyor, boyuyor ve yeniden kullanıma sunuyoruz. Bunun yanı sıra, araçların yağ, fren ve şanzıman bakımları, kaporta tamiratı, boya işlemleri, motor yenileme işlemleri ile yazlık ve kışlık lastik değişimleri de tesislerimizde yapılıyor. Bu sayede önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz ve belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayarak ekonomiye büyük katkı sağlıyoruz. Titiz ve özverili bir şekilde çalışan işçilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.