Kocasinan İlçe Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kocasinan Şubesi ve TDV Kocasinan Kadın Kolları’nın işbirliğinde başlatılan tekerlekli sandalye kampanyasında 331 engelli vatandaşa sandalyeleri teslim edildi.

Kocasinan İlçe Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kocasinan Şubesi ve TDV Kocasinan Kadın Kolları’nın işbirliğinde başlatılan tekerlekli sandalye kampanyasında 331 engelli vatandaşa sandalyeleri teslim edildi.

Düzenlenen program; Hacı Kılıç Camii İmam Hatibi Yasin Yüksel tarafından yapılan Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun; “Tekerlekli sandalye kampanyası çerçevesinde, engelli olan kardeşlerimize ve ailelerine bir nebze de olsa faydamız olması için elimizden geleni yaptık. Bu dünya, imtihan dünyasıdır. Önemli olan Allah ile kulun arasında engelin olmaması. Önemli olan namaz engelinin olmaması. İman ve inanç engelinin olmaması. Kocasinan İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kocasinan Şubesi olarak bu projeyi başlattığımız andan bu zamana kadar arka planda gözükmeyen birçok arkadaşımızın emeği vardır. Hayır sahibi olan ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş ise açıklamasında hayır sahiplerine teşekkür ederek; “Bugün burada çok önemli bir program icra ediliyor. Hepimiz engelli adayıyız. Yarın ne olacağı belli değil. Bu manada böylesine güzel bir hizmete imza attığı için Kocasinan İlçe Müftümüzü ve ekibini tebrik ediyorum. Hayır sahiplerine de çok teşekkür ediyorum. Allah Teala hiçbir kulundan vazgeçmez. Bizler imtihan oluyoruz. Allah katında herkes değerlidir. Şimdi burada dağıtılan tekerlekli sandalyeler engelli kardeşlerimizin ve onların ailelerinin hayatlarını biraz daha kolaylaştıracak. Emeği geçenlerden tekrar Allah Teala razı olsun. Canla başla çalışan herkese çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. Kayseri Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya da konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Hayırseverlerin katkılarıyla burada güzel bir hizmet başlatıldı. Biz biliriz ki hayra sebep olan o hayrı yapan gibidir. Bu hayra da ortak olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfımız zaten tüm Dünya’da hayırda yarışıyor. Engel konusunda ise önemli olan engelin kalpte olmamasıdır. Bu güzel hizmete vesile ve vasıta olan emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, takdir ediyorum ve teşekkür ediyorum. Bu hizmetin devamının da gelmesini arzu ediyorum."

Konuşmaların ardından isimleri tespit edilen ve tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve yakınlarına protokol tarafından tekerlekli sandalyeleri teslim edildi. Sandalyeleri alan vatandaşlar; programdan dolayı Kocasinan İlçe Müftülüğüne ve hayırseverlere teşekkür etti. Gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun, hayırseverler, din görevlileri, engelliler ve aileleri katıldı.