Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve Coğrafi işaret belgesiyle tescillenen ’Yamula Patlıcanı Tanıtım Etkinliği’nin hazırlıkları tamamlandı. Etkinliği, hem Kayseri’nin sosyal hayatına renk katmak hem de geleneksel lezzetleri geniş kitlelere tanıtmak amacıyla düzenlediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 10 Eylül Cumartesi Günü Yemliha Mahallesi’nde düzenlenecek olan organizasyona tüm Kayserilileri davet etti.

Kocasinan Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve Coğrafi işaret belgesiyle tescillenen ’Yamula Patlıcanı Tanıtım Etkinliği’nin hazırlıkları tamamlandı. Etkinliği, hem Kayseri’nin sosyal hayatına renk katmak hem de geleneksel lezzetleri geniş kitlelere tanıtmak amacıyla düzenlediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 10 Eylül Cumartesi Günü Yemliha Mahallesi’nde düzenlenecek olan organizasyona tüm Kayserilileri davet etti.

Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler katan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, etkinliği hem Kayseri’nin sosyal hayatına renk katmak hem de geleneksel lezzetleri yaşatmak amacıyla düzenlediklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Yerel değerlerimize sahip çıkarak, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi olarak Yemliha Mahallemize has Yamula Patlıcanını tanıtmak için malum süreç nedeniyle iki yıl aradan sonra geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da renkli bir organizasyon hazırladık. Hafta sonunu doğal güzellikler içinde değerlendirmek isteyenlere iyi bir fırsat sunuyoruz. 10 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’da tüm vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin milli ve manevi değerlerini dünyaya tanıtmak için gayretlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Etkinlik çerçevesinde zengin bir program hazırlayan Kocasinan Belediyesi, çocuklara özel etkinliklerden konsere kadar 7’den 70’e her kesime hitap edecek faaliyetler hazırladı. Öte yandan etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için Kocasinan Belediyesi hizmet binasının önünde saat 17:00’da otobüs kaldırılacak.