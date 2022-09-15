Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 17 Eylül Cumartesi Günü, Kayseri’de ilk defa yapılacak olan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası’na tüm vatandaşları davet etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 17 Eylül Cumartesi Günü, Kayseri’de ilk defa yapılacak olan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası’na tüm vatandaşları davet etti.

Kocasinan Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kayseri Valiliği, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü’nün (ANMOT) desteğiyle Kayseri’de ilk defa yapılacak olan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası’nın 2. ayak yarışları için basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Motosiklet Federasyonu Aşbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı katıldı.

Kayseri’de ilk defa Türkiye Şampiyonası’nı Anadolu’nun iç denizi olan Kuşçu’da düzenleyeceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Türkiye Şampiyonası’na, 17 Eylül Cumartesi Günü Kayserimiz, Kocasinanımız ve Yamulamız ev sahipliği yapacak. Yamula barajımız, Anadolu’nun iç denizidir. Denizi olmayan ve Anadolu’nun tam ortasında bulunan şehrimizde, ilk defa böyle şampiyonluğa imza atıyoruz. Yamula barajımız, su ürünleri alanında yapılan ihracat noktasında Türkiye’de ilk sıralarda yer alıyor. Burada deniz yok ama baraj suyundan elde edilen ürünlerle, Türkiye’de ihracatta yer alan bir şehir. Su sporlarıyla ilgilide mevcut potansiyeli değerlendirerek, su jeti, flyboard arkasından kano, kürek ve yelken gibi benzer su sporlarında Kocasinan’ımızda, Kayserimizde yapılacak. Bu bölgenin bu spor alanlarına alternatif bir mekan olması için çalışmalarımız sürüyor. Bu noktada sayın valimize, geldiği günden beri şehrimize katmış olduğu motivasyondan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yamula barajının çevresinin ağaçlandırma noktasında da olağan gayretle çalıştıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Önümüzdeki dönem yapılan çalışmalarla Yamula barajı, sadece su sporlarıyla değil, şehrin sosyal hayatını canlandırması ve diğer hobi faaliyetleriyle birlikte renkli hale gelmiş olacak. Özellikle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye teşekkür ediyorum. Şehrin turizmini canlandırmak için belediye başkanlığında yaptığı Erciyes gibi nice turizm yerlerini şehrimize kazandırdığı için şükranlarımı sunuyorum. Bu bölgelerimizin sürdürülebilir olması, hemşerilerimizin katılımıyla daha anlamlı hale geliyor. Tüm vatandaşlarımızı, 17 Eylül Cumartesi Günü Kuşçu Marina tesislerimize davet ediyorum. Gayretimiz, hemşerilerimizi daha mutlu etmek içindir. ’Kocasinan’da yaşamak ayrıcalıklıdır’ dedirtene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek sözlerine başlayan Vali Gökmen Çiçek ise, "Hep birlikte bir turizm seferberliği başlattık. Bu konuda milat ve başlangıç kabul ettiğim Yamula için belediye başkanımızla birlikte su sporları merkezi yapmak için çalışıyoruz. Hafta sonu güzel bir organizasyon yapıyoruz. Bütün halkımızı, 17 Eylül Cumartesi Günü, Kuşçu Marina’ya davet ediyorum. Özellikle gençler, bu sporlara daha fazla önem veriyor. Dünya da ise bu su sporlarına, daha fazla ilgi gösteriliyor ve takip ediliyor. Organizasyon çerçevesinde birçok sporcu şehrimize gelecek. Sosyal medyada ciddi takipçileri olan sporcularımız, Kayseri’mizi tanıtacak. Bu vesileyle programa herkesi davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Program hakkında detaylı bilgiler veren Türkiye Motosiklet Federasyonu Aşbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası’nın Kayseri’de ilk defa düzenleneceğine dikkat çekerek, "Anadolu’nun şehri Kayseri’de ilk defa su üzerinde bir organizasyon gerçekleşecek. Bundan dolayı sayın belediye başkanımıza ve sayın valimize teşekkür ediyorum. Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası’nın ikinci ayağını Kuşçu Marina’da gerçekleştireceğiz. Toplamda 7 kategoride yarışmalarımız olacak. Bunlardan en önemlisi ve 25 sporcunun yarışacağı su Jeti ile 10 sporcunun yarışacağı Flyboard yarışmalarının finali olacak" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonasında sporcular, 7 kategoride mücadele edecek, flyboard ile çeşitli akrobasi hareketleri gerçekleştirecek. Yarışların sonunda ünlü sanatçı Manuş Baba sahne alacak. Kayseri yarışları, OPEN, PRO STOCK (0-179 beygir), PRO STOCK (180 beygir ve üstü), kadınlar kupası, gençler FLYBOARD ve DRAG sınıflarında yapılacak. Ayrıca etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için Kocasinan Belediyesi hizmet binasının önünde saat 13:30’da otobüs kaldırılacak.

17 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek Türkiye Su Jeti&Flyboard Şampiyonası program akışı ise şu şekilde:

10:00- Stock Pro1 Yarışı

10:30- Stock Pro2 Yarışı

11:00- Kadınlar Kupası Yarışı

11:30- Open Yarışı

12:00- Drag Yarışı

12:30- Gençler Yarışı

13:00- Flyboard Yarışı

14:00- Stock Pro1 Yarışı ve Kupa Töreni

14:30- Stock Pro2 Yarışı ve Kupa Töreni

15:00- Open Yarışı ve Kupa Töreni

15:30- Flyboard Yarışı Final ve Kupa Töreni

15:00-16:00- Open, Flyboard Final Yarışı, protokol konuşmaları ve ödül töreni

17:30- Manuş Baba konseri