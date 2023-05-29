Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce 22-28 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 31 faili meçhul olay aydınlatılırken 2 kayıp şahıs bulundu.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğünce 22 - 28 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 12 bin 644 şahıs ve 5 bin 295 araç kaydı soruldu. Yakalama hacizli 3 oto yakalanırken 31 faili meçhul olay aydınlatıldı, 20 faili firar şahıs da yakalandı. ekiplerce yapılan çalışmalarda; aranan 36 şahıs yakalandı, 9 bakaya işlemi yapıldı, 2 kayıp şahıs ise bulunarak ailesine teslim edildi. 2 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalanarak adli makamlara sevk edildi, 25 şahsa kabahatler kanununa muhalefet etmekten işlem yapıldı.

Öte yandan ekiplerce; 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabancı, 3 bıçak, 2 av tüfeği, 154 fişek, metamfetamin ele geçirildi. İş yerinden çalınan 1 adet bayan kol çantası da olayının faili tespit edilerek çanta iş yerine teslim edildi.