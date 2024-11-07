Kocasinan Belediyesi, 2014 yılında Kayseri’de ilk olarak kurulan ’Cami Temizleme Ekibi’ ile ilçedeki camileri periyodik olarak temizleyip gül suyuyla yıkıyor. Kocasinan Belediyesi’nin sosyal alandaki çalışmalarıyla da örnek bir belediye olduğunu vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların daha temiz ve huzurlu bir şekilde ibadet etmelerine katkı sağladıklarını ifade etti.

Cami ve mescitlerin kutsal mekanlar olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her şeyin en iyisine ve en güzeline layık olduğunu belirterek “Camilerimiz kutsal mekânlarımızdır. Belediye olarak camilerimizin restore edilmesinin yanı sıra, vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için temizliklerine özen gösteriyoruz. ’Cami Temizleme Ekibi’ ile ilçe genelinde 184 merkez ve 83 kırsal mahallede toplam 267 caminin temizliğini yapıyoruz. Camilerimizde ayda en az bir kez genel temizlik gerçekleştiriliyor ve gül suyu ile yıkanıyor. Dini ve özel günlerde de camilerimiz gül suyu ile yıkanarak, cemaatin ibadetlerini mis gibi gül kokan bir ortamda yapabilmesine imkan sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Teknolojik cihazlar ve profesyonel ekiplerle hijyenik temizlik

‘Daha Temiz Kocasinan’ parolasıyla yeniliklere imza atan Kocasinan Belediyesi, teknolojik temizlik cihazları ve profesyonel ekiplerle camilerin dış temizliğinin yanı sıra halı, kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayanslarını hijyenik bir şekilde temizleyip gül suyuyla yıkıyor. Toplam 4’er kişiden oluşan 2 ayrı Cami Temizleme Ekibi, ilçe sınırları içerisindeki tüm camileri ayda en az bir kez temizlerken, gül suyuyla camilerin mis gibi kokmasına katkı sağlıyor.