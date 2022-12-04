Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği ‘Kocasinan Gönüllüsü Projesi’ çerçevesinde Sosyal Market’e yeni gelen kışlık kıyafetlerinin dağıtımına devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik yaptığı çalışmalarla onların yüzünü güldüren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, proje çerçevesinde 4 bin 164 aileye hizmet verdiklerini ve özellikle sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle 7’den 70’e herkesin gönlüne dokunduklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında hayata geçirdiği ‘Kocasinan Gönüllüsü Projesi’ çerçevesinde Sosyal Market’e yeni gelen kışlık kıyafetlerinin dağıtımına devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik yaptığı çalışmalarla onların yüzünü güldüren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, proje çerçevesinde 4 bin 164 aileye hizmet verdiklerini ve özellikle sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle 7’den 70’e herkesin gönlüne dokunduklarını söyledi.

Soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi vatandaşları sevindiren Başkan Çolakbayrakdar, birçok alanda çalışmalar yaptıklarını ve projeler ürettiklerini ama en fazla mutluluk veren ve en fazla heyecan uyandıran işlerin başında sosyal belediyecilik adına yapılan hizmetler olduğunu vurguladı. Vatandaşların gönüllerine dokunan hizmetler ürettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Gerek fiili gerekse inşaat çalışmalarla vatandaşın hayatına dokunacak her alanda belediye olarak hizmetler gerçekleştiriyoruz. Ama bu hizmetlerin içerisinde en fazla mutluluk vereni ve en fazla heyecan uyandıranı ve bizim yüzümüzü güldüren işlerin başında sosyal belediyecilik adına yaptığımız çalışmalar geliyor. Kocasinan Gönüllüsü olarak Sosyal Marketimize destek veren bütün hayırseverlere teşekkür ediyor, emeklerine sağlık diyorum. Allah, kazançlarını bereket versin. İşin bir tarafında ise 4 bin 164 aileye, Sosyal Market ile hizmet ulaştırıyoruz. Bir yandan ‘Yeni bir Kocasinan’ inşa ederken diğer yandan ise sosyal belediyecilik adına gencinden yaşlısına her yaş gruptan herkese ulaşabilme, onların dertleriyle dertlene bilme ve eksiklerini giderebilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek ve onların yanında olmak için gayretlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Yeni gelen ürünlerle birlikte gençlerimizin ve çocuklarımızın yüzünü güldürmeye ve onların mutluluklarına ortak olmak için çalışıyoruz.”

Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Market’te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre ‘Dost Eli’ isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren market, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağazada ücretsiz olarak alışveriş keyfi yaşatıyor.