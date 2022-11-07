Kocasinan Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm Projesi’nin devam ettiği Uğurevler Mahallesi’nde yeni konutların temel atma töreni gerçekleştirildi. Okul, aile sağlık merkezi, parklar ve yolların yanı sıra bölgeye sosyal donatıları da bir bir kazandırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin hepsini bir sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Kocasinan Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm Projesi’nin devam ettiği Uğurevler Mahallesi’nde yeni konutların temel atma töreni gerçekleştirildi. Okul, aile sağlık merkezi, parklar ve yolların yanı sıra bölgeye sosyal donatıları da bir bir kazandırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin hepsini bir sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar’ın ev sahipliğinde Uğurevler Mahallesi’nde düzenlenen ve 47 daireden oluşan temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, bölge sakinleri ve davetliler katıldı.

Kentsel Dönüşüm Projeleri’nin hepsini bir sosyal dönüşüm olarak gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ımızın 10 bölgesinde kentsel dönüşüm projeleri olağan hızıyla devam ediyor. Dönüşümle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını teker teker yerine getiriyoruz. Bu bölgede dönüşümle birlikte hem imarsız eski binaların yenilenmesi devam ederken bir yandan da çevre düzenlemesi, alt ve üst yapı ile yol çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu bölgeyi daha da güzelleştirmek için inceleme yaparken, taş yapıdan oluşan bir okul vardı. Fiziki olarak çağdaş normlarda olmayan Şehit Üsteğmen Ümit Bekem İlkokulu, kentsel dönüşümle yeniledik. Özellikle önceliğimizi, sosyal donatılarının yapılmasına verdik. Ayrıca bölgenin ihtiyacı olan aile sağlık merkezinin açılışını gerçekleştirdik. Dönüşümle birlikte her zaman dile getirdiğim gibi sosyal dönüşümü ve sosyal değişimi harekete geçirdiğimizi ifade ediyorum. Bu doğrultuda bu bölge dönüşümle yeni bir çehreye kavuşacak ve yeni bir Kocasinan ve yeni bir Uğurevler Mahallesi olacak. Bu sosyal dönüşümü sağlayabilmek için bütün sosyal donatılarıyla birlikte hemşehrilerimizin huzur içerisinde yaşayacağı bir Kocasinan’ı el birliğiyle inşa etmek için çalışıyoruz. Tüm gayretimiz, Kocasinan’ı daha da güzelleştirerek, değer katmaktır” ifadelerine yer verdi.

Dönüşümle birlikte her mahallenin daha çağdaş normlarda yaşam alanına kavuşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, ilçenin ihtiyaçlarının karşılandığı ve vatandaşlarımızın daha huzur içerisinde yaşayabileceği bir Kocasinan’ı inşa edebilmektir. İlçenin dört bir yanında başlatılan ve devam ettirilen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yeni Kayseri, Kocasinan da kurulacak, Kocasinan kayserinin yeni yüzü olacak. Bu doğrultuda İhtiyaç olan bütün mahallerde kentsel dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Özellikle Argıncık bölgesinde kentsel dönüşüm için yoğun talep vardı. Bu bölge için denemediğimiz yöntem kalmadı. Argıncık bölgesi, zor bir bölge ama biz yılmadık ve 9 Kasım Çarşamba Günü ilk etabın temelini atacağız ve arkasından ikinci ile üçüncü etabın anlaşmaları gelecek. Farklı metotlar uygulayarak, Argıncık Bölgesi’nde olduğu gibi kararlıkla sonuca ulaşana kadar devam edeceğiz. Biz, şehrimizi ve vatandaşlarımızı seviyoruz. Bu şehre sevdalı ve bu milleti seven ekip ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Genç dostu şehir olarak öğrencilerimizin çamaşırlarını bile yıkıyoruz”

Yapılan anlamlı ve önemli çalışmanın şehre ve Kocasinan’a hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Kayseri gelişiyor ve güzelleşiyor. Şehrimizin yarısı ve ikinci büyük ilçesi olan Kocasinan’ımız için gayret eden başkanımızı takdir etmemek elde değil. Bizler de büyükşehir belediyesi olarak her zaman destek oluyor ve hemşehrilerimize hizmet üretiyoruz. Vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Yatırımdan yatırıma ve hizmetten hizmete koşuyoruz. Kamuoyunda en çok yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi olarak 16 ilçemize hizmet üretiyoruz. Yaptırımız yatırımlarla Kayseri’miz adından söz ettiriyor. Öğrenci ve genç şehri olarak da ödülden ödüle koşuyoruz. Öğrenci dostu şehir derken laf olsun diye söylemiyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile tam 10 bin tane üniversite öğrencisine kişi başına 4 bin TL’den 40 milyon TL’lik bir hibe anlayışı içerisinde eğitim yardımı yapıyoruz. Kırtasiye yardımı yapıyoruz. Çamaşırlarını biz yıkıyoruz. 10 tane kütüphanemizde çay, çorba adeta onlara ikram şeklinde internetleri ücretsiz ve yaptıkları çalışmaların çıktılarına hiçbir şekilde ücret almadan onlara diyoruz ki siz yeter ki okuyun, yeter ki ailenize layık olun. Bu vesileyle Cenab-ı Allah temellerini attığımız konutların kazasız belasız tamamına erdirsin. Şimdiden konutların hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyor ve başkanımız ile Kocasinan ekibini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan protokol tarafından dualar eşliğinde butona basılarak Uğurevler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Konutları’nın temeli atıldı.