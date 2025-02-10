Kocasinan Belediyesi’nin vatandaşlar tarafından beğenisini toplayan çalışmalarından biri olan İkram Çeşmesi’nden soğuk havada da salep akıyor. Vatandaşlara salep ikram eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; geçmişten günümüze kadar gelen geleneksel lezzetleri Kocasinan’da yaşattıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar; son olarak Fevziçakmak Mahallesi’nde bölge sakinleriyle sohbet edip, kendi elleriyle salep ikram etti. "Unutulmaması gereken değerlerimizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz" diyen Başkan Çolakbayrakdar, geçmişten günümüze kadar gelen geleneksel lezzetleri Kocasinan’da yaşattıklarını belirterek; "Kültürümüzü her zaman canlı tuttuk ve geleneklerimizi yaşatabilmek adına hassasiyet gösteriyoruz. Bu çerçevede Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesindeki İkram Çeşmesiyle vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza özellikle sonbahar ve kış mevsiminde geleneksel bir lezzet olan salep ikram ederken Ramazan Ayında ise Ramazan şerbetiyle Osmanlı geleneğimizi yaşatıyoruz. Ayrıca her sabah Şehir Hastanesi ve Hastane Caddesinde vatandaşlarımıza sıcak çorba ikramında bulunuyoruz. İkramlarımızdan vatandaşlarımızın hoşnut kalması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesi’nin ikramlarından çok memnun kaldıklarına değinerek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri Devlet Hastanesi ve Şehir Hastanesi önünde konumlandırılan İkram Çeşmesi, hasta ve hasta yakınlarına hafta içi her gün hizmet veriyor. Ayrıca portatif olarak taşınabilen İkram Çeşmesi, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde mevsim şartlarına göre soğuk ve sıcak içecekleri sunarak beğeni topluyor.