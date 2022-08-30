Kocasinan Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği "Kocasinan’ı turluyoruz" programında şehit ve gazi çocukları klasik araçlarla ilçede ‘Ay Yıldız’ turu yaptı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, “Çocuklarımızla eğlenceli bir vakit geçireceğiz” dedi.

Kocasinan Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği "Kocasinan’ı turluyoruz" programında şehit ve gazi çocukları klasik araçlarla ilçede ‘Ay Yıldız’ turu yaptı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, “Çocuklarımızla eğlenceli bir vakit geçireceğiz” dedi.

Sümer Amatör Evi otoparkından başlayan tur ilçenin bazı mahalleri turlamak üzere yola çıktı. Çocuklar klasik araçlara ve vosvoslara oldukça ilgi gösterirken, araçlarla fotoğraf çektirler. Gerçekleştirilecek tur hakkında bilgiler veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, çocuklara bir bayram havası yaşatacaklarını söyleyerek, “Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100’üncü yılını kutluyoruz. 100’üncü yılında da farklı bir etkinlikle kutlayalım istedik. Sağ olsunlar, vosvos, off road, klasik otomobilcilerimiz, bisikletçilerimiz ve motosikletçilerimiz farklı farklı gruplar bir araya geldiler ve şehit ailelerimizin çocuklarına bir bayram havası yaşatacaklar. Hep birlikte ‘Ay Yıldız’ turu yapacağız. Bugünkü turumuzun adı ‘Ay Yıldız’ turu. Çocuklarımızla eğlenceli bir vakit geçireceğiz. Nihayetinde de Cumhuriyet Meydanı’nda hep beraberce turumuzu tamamlamış olacağız. Bununla birlikte bugünlerde burada bizim ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altın hür ve özgür bir şekilde bu etkinlikleri yapabiliyor ve bir arada olabiliyorsak, öncelikle şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad etmemiz lazım. Tabii ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Başkomutan olarak bugünleri bizlere yaşattığı için onu da şükranla yad ediyorum. Bütün silah arkadaşlarını şükranla yad ediyorum. Allah rahmet eylesin her birine, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Onlara da inşallah evlatlarıyla, çocuklarıyla bu topraklarca uzun ömür sürmek nasip olsun. Eğlenceli bir tur olması dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ise, “Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar’a çok teşekkür ediyoruz. Zaman zaman şehit ve gazi çocuklarımızı bir araya getirip, etkinlikler düzenleyerek, çocuklarımızı eğlendirerek, mutlu ediyorlar. Bugün anlamlı bir gün 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladığımız bugünde vatan için, bayrak için can veren aziz şehitlerimizin emanetleri olan şehit çocuklarımızı ve aynı amaç uğruna mücadele ederken, uzuvlarını kaybeden gazi arkadaşlarımızın çocuklarıyla bir araya getirdik. Bu anlamlı günde şehit ve gazi çocuklarımızı bu klasik arabalarla, motosikletlerle Kocasinan ilçesi sınırları içerisinde bir tur atılmasına sebep olundu. Şehit ve gazi çocuklarımızı onurlandıran, mutlu eden başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Klasik arabayla gezme hayali gerçekleşti

Şehit Yeğeni Hatice Yılmaz da klasik arabaları çok sevdiğini ve gezmeninde kendisinin bir hayali olduğunu ifade ederek, "Kocasinan Belediyesinin gerçekleştirdiği, 30 Ağustos Zafer Bayramı programı için buradayım. Klasik arabaları çok severim. Binmek bir hayalimdi. Bugün bunu gerçekleştirmek için buradayım. Çok mutluyum. Klasik arabalara binmek ve şehir turuna çıkmak çok hoş” dedi.

Sümer Amatör Evi otoparkında başlayan tur, ilçeye bağlı bazı mahallelerinde tur atarak Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak.