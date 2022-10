Kocasinan Belediyesi Gençlik Kulübü üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. Yıldönümü dolayısıyla anlamlı bir klip çekti. Kayseri’nin denizi olan Kuşçu Marina çekilen klip, kısa zamanda büyük beğeni topladı. Tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayram’ını kutlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” dedi.

Kocasinan Belediyesi Gençlik Kulübü üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. Yıldönümü dolayısıyla anlamlı bir klip çekti. Kayseri’nin denizi olan Kuşçu Marina çekilen klip, kısa zamanda büyük beğeni topladı. Tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayram’ını kutlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti; “Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen 99 yılda başta demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ulaştırma, enerji olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler kat etti. Bugün gelişme, ilerleme ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Bu vesile ile muasır medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşerilerimin Cumhuriyet Bayram’ını en içten duygularla kutluyorum”.

Anlamlı klipten dolayı gençleri tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller oluşması noktasında her zaman eğitim ve öğretime destek olacaklarını sözlerine ekledi. Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından Romeo Halk Oyunları Ekibi’ nin destekleriyle Kuşçu Marina’da çekilen ve renkli görüntülerin yer aldığı diğer anlamlı klip ise büyük beğeni topladı. Renkli görüntülerin yer aldığı klip, vatandaşlardan tam not aldı.