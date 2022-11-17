Kocasinan Belediyesi, 2019 yılında atık yağların ayrı toplanması için ilçenin farklı noktasına yerleştirdiği; ‘Bitkisel Atık Yağ Toplama Kutusu’ hizmetini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan lisansını almış atık işleme şirketiyle geri dönüşüm çalışmalarını yürütüyor. Bu doğrultuda yeni bir örnek çalışmaya daha imza atan Kocasinan Belediyesi, doğayı korumak ve geri dönüşüme daha fazla katkı sağlamak için başlattığı ‘4 litre atık yağa, temizlik seti hediye’ uygulaması vatandaşların büyük beğenisini kazanıyor.

Kocasinan Belediyesi, 2019 yılında atık yağların ayrı toplanması için ilçenin farklı noktasına yerleştirdiği; ‘Bitkisel Atık Yağ Toplama Kutusu’ hizmetini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan lisansını almış atık işleme şirketiyle geri dönüşüm çalışmalarını yürütüyor. Bu doğrultuda yeni bir örnek çalışmaya daha imza atan Kocasinan Belediyesi, doğayı korumak ve geri dönüşüme daha fazla katkı sağlamak için başlattığı ‘4 litre atık yağa, temizlik seti hediye’ uygulaması vatandaşların büyük beğenisini kazanıyor.

Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeleri hayata geçiren Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya ile evlerinde atık yağlarını biriktiren vatandaşlara; her 4 litre atık yağa, temizlik seti hediye ediliyor. Kocasinan Belediyesi, bakanlık lisanslı Habitat geri dönüşüm şirketi işbirliğiyle bitkisel yağları evlerden teslim alıyor. Habitat ekibi tarafından toplanan atık yağlar ise geri dönüşüm tesislerinde biodizele dönüştürülüyor. Geri dönüşüme teşvik için başlatılan yeni uygulama ile evsel atık yağlar toplanmasıyla birlikte hem atık yağın çevreye verebileceği zararların önüne geçilmesi, hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlanması hedefleniyor. Uygulamadan faydalanan Rüveyda Doğa, doğanın ve insanlığın geleceği için geri dönüşüme büyük önem verdiğinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve ekibine teşekkür ederek; “Kocasinan Belediyesi’nin geri dönüşüm çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Ülkemizin bazı şehirlerinde geri dönüşüm konusunda maalesef hiçbir çalışma yok. Elbette ki bu dünya sadece bizim değil, gelecekte de çocuklarımıza emanet olarak bırakacağız. O yüzden bu tur uygulamalar çok güzel. Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların devamını diliyorum. Herkesi, geri dönüşüm olan ürünleri çöpe değil de geri dönüşüme kazandırılması konusunda katkı sağlamasına davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Ufuk Korkmaz ise bitkisel atık yağların doğaya zarar verdiğini belirterek; “Atık yağların tehlike olmasının sebebi ise 1 litre atık yağ, 1 milyon litre suyu kullanılamaz hale getiriyor. Bundan dolayı özellikle Kocasinan Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Bu gibi yağları belediyenin güvenli lisanslı firmalara vererek, hem doğamıza hem de bizlere katkı sağlıyoruz. Bu hediyenin de toplumu teşvik etme noktasında çok değerli ve önemli olarak düşünüyorum” diye konuştu.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nin geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi almak ve atık yağları teslim etmek isteyen vatandaşların 0(352) 222 70 00’ nolu Çözüm Merkezini aramaları yeterli olacağı belirtildi.