Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Milli Sporcuları Kenan Eren Kahraman ve Ayten Ceren Kahraman; Nevşehir’de düzenlenen WTT Youth Contender turnuvasında büyük bir başarıya imza attı.

Kenan Eren Kahraman, U15 kategorisinde şampiyon olurken, Karışık Çiftler kategorisinde partneri Nil Başaran ile ikinci oldu. Bu sonuçla birlikte, Kenan Kahraman Dünya sıralamasında U15 Erkekler kategorisinde 45. sıraya yükseldi. Ayrıca, Kocasinan sporcusu Ayten Ceren Kahraman da U15 kategorisinde üçüncülük elde etti. Kocasinan gururu masa tenisi sporcularını ve hocalarını tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Sporcularımız, yine yılı şampiyonluklarla taçlandırılmaya başladı. Milli gururlarımız, bizleri bir kez daha gururlandırdı" dedi. Kenan Eren Kahraman ile Ayten Ceren Kahraman’ı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Öncelikle Milli sporcularımızı tebrik ediyor, kutluyorum. Hem Kayseri’mizin hem Ülkemizin büyür bir gurur Kaynağı olan Kenan Eren Kahraman ile Ayten Ceren Kahraman ve onlarla birlikte bu işe emek veren kulübümüzün ve Milli Takımın Antrenörü Halil Adak, Kemal Balım’ ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Spor yatırımlarımız, başarılarla taçlanıyor. Sportif alanda birçok branşta başarı üstüne başarı elde ediyoruz. Sporcularımız, ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp, İstiklal Marşımızı Uluslararası camiada okutturarak, her defasında bizim gururumuz oluyorlar. Bilindiği üzere kulübümüz sayesinde Kayseri, masa tenisinde Türkiye sıralamasında en başarılı il unvanını taşıyor. Şehrimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyorlar. Bu vesileyle gerek Kocasinan Belediyesi olarak gerek ise şahsım olarak her zaman sporcularımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, başarıların devam etmesi için tüm sporculara her zaman desteklerini artırarak sürdüreceklerini sözlerine ekledi.