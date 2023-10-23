Kocasinan Belediyesi; organizasyonlarda ve ikram çeşmesinde vatandaşlara dağıtmak üzere ihale ile yiyecek ve içerecek alacak.

Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce; vatandaşlara dağıtılmak üzere 100 bin adet roll ekmek, 35 bin litre mercimek çorbası, 12 bin litre limonata ve 3 bin 500 litre salep alınması için ihale yapacak. Açık ihale usulü yapılacak alımın ardından işe 1 Ocak 2024 tarihinde başlanacak.

Kocasinan Belediyesi ihale salonundaki ihaleye katılmak isteyenler; 15 Kasım 2023 saat 10.00’a kadar başvuruda bulunabilecek.