Masa Tenisi U13 Avrupa Şampiyonası, takımlar yarışmasında Kocasinan Belediyespor Kayseri’ye Avrupa Şampiyonluğu getirdi.

Masa Tenisi U13 Avrupa Şampiyonası Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlendi. Şampiyonaya Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Kenan Eren Kahraman da katıldı. Kenan Eren Kahraman, takımlar yarışmasında Avrupa Şampiyonu, tek erkek ferdi müsabakalarında ise Avrupa üçüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kenan Eren Kahraman’ı başarılarından dolayı kutladı.