Kocasinan Belediyesi’nin hizmete sunduğu soğuk zincirin en önemli halkalarından biri olan frigofirik araç ve soğuk hava deposu ile gıdalar bozulmadan daha sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sosyal belediyecilikte Türkiye ve Kayseri’de örnek hizmetler gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin Kayseri’de gıda kurtarmada akredite hizmeti sunan tek kuruluş olduğunu söyledi.

Kocasinan Belediyesi’nin hizmete sunduğu soğuk zincirin en önemli halkalarından biri olan frigofirik araç ve soğuk hava deposu ile gıdalar bozulmadan daha sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Sosyal belediyecilikte Türkiye ve Kayseri’de örnek hizmetler gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin Kayseri’de gıda kurtarmada akredite hizmeti sunan tek kuruluş olduğunu söyledi.

Yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye marka ve model olan Kayseri Belediyeciliğini ileri bir noktaya taşımak için gayret ettiklerini vurguladı. Belediyecilik faaliyetleriyle ilgili yenilikçi hizmetlere imza attıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda daha iyi bir Kayseri ve daha güzel bir Kocasinan için projeler üretiyoruz. Özellikle çağın koşullarına göre yeni ve farklı yaşam alanları inşa ediyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ‘Sosyal belediyecilik’ hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. Güzel hizmetlerimizden biri olan ve ilçede yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza haftanın yedi günü bir öğünlük sıcak yemek hizmetini veriyoruz. Büyüklerimizin duasını alıyoruz. Soğuk zincir taşımacılığına yönelik geliştirilen özel yalıtım ve soğutucu ünitesine sahip frigofirik aracı, geçen yıl araç filomuza ekledik. Ayrıca hizmete sunduğumuz soğuk hava deposu ile de gıdaların bozulmadan saklanmasını sağlıyoruz. Frigofirik araç ile soğuk hava deposu sayesinde gıdalar bozulmadan daha sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu noktada Kocasinan Belediyesi, Kayseri’de gıda kurtarmada akredite hizmeti sunan tek kuruluştur. ‘Dost eli’ kartımızla ise ihtiyaç sahiplerine alışveriş yapma imkanı sağlıyoruz. İaşe paketi dağıtımının yanı sıra Kocasinan Gönüllüsü projemizle ihtiyaç sahiplerinin yüreklerine dokunuyoruz. İkinci el ile ilgili Yeşil Mahallemizde mağazamızla vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Dost marketimizle ise kayıtlı ailelerimize sıfır ürünlerle alışveriş keyfi yaşatıyoruz. Çölyaklı ailelere glütensiz ürün paketi dağıtıyoruz. Kayseri’de ilk başlattığımız ve diğer belediyelere örnek olan paketimizin ardından Türkiye’de yine bir ilk olacak olan Glütensiz ‘Kayseri Mutfağı’ projemizde sona yaklaştı. Kocasinan bölgesinde doğan her bebeği ‘Hoş Geldin Bebek’ setiyle karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi asker ailelerine asker yardımı yapıyoruz. Kısaca her alanda Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geleceğin Kocasinan’da şekilleneceğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik çalışmalarla vatandaşın refahına ve mutluluğuna katkı sunduklarını sözlerine ekledi.