Kocasinan Belediyesi, ilçeyi daha güzel bir görünüme kavuşturmak için yoğun bir gayretle yürüttüğü estetik çalışmalarla dikkat çekiyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın öncülüğünde gerçekleştirilen projeler, şehre enerji tasarrufu sağlarken aynı zamanda rengarenk bir görsellik oluşturuyor. Kayseri’yi daha da güzelleştirmek için çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, yapılan projelerle Kayseri’ye önemli bir canlılık kattıklarını vurguladı.

İnsan odaklı bir anlayışla yenilikçi hizmetler sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın yenileme çalışmalarının örnek teşkil ettiğini ifade etti. Yapılan yatırımlar sayesinde ilçenin hizmet standartlarının yükseldiğini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, şehrin görsel estetiğine büyük önem verdiklerini belirterek, “Bu doğrultuda yenilikçi bir belediye olarak farklı projeleri hizmete sunuyoruz. Modern aydınlatma ile ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel bir hale getiriyoruz. Bu projelerle, vatandaşlarımıza alışılmışın dışında bir görsel konfor sunuyoruz. Çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerinde enerji tasarrufu sağlıyoruz. Özellikle parklarımızın daha renkli, daha farklı, daha güzel ve daha ferah bir görünüme kavuşması için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Özellikle parklarımız, gece görüntüsüyle görsel şölen sunmaktadır. Yeni çöp konteynerlerinden ışıklı bariyerlere kadar farklı yenilikleri ilçemize kazandırdık. İnşallah daha modern ve akıllı şehirler inşa edeceğiz. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin her mahallesini güzelleştirmek ve yenilemek için çalışmaların hızla devam edeceğini belirterek, Kocasinan’ın estetik görünümünü her geçen gün daha da iyileştireceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, özellikle park, cadde ve sokaklarda yaptığı modern aydınlatma çalışmalarıyla büyük ilgi görüyor. Enerji tasarruflu LED’li aydınlatma direkleri ve ışıklı bariyerlerle ilçeye farklı bir hava katılırken, bu aydınlatma ürünlerinde Kocasinan Belediyesi’nin logosu da görsel bir güzellik oluşturuyor. Ayrıca, yeni yapılan parklar hem gündüz hem de gece görüntüsüyle şehre görsel şölen sunuyor. Kocasinan’ın estetik çalışmaları, ilçenin her noktasına yayılarak şehri daha modern ve güzelleştiriyor, hem görsel açıdan hem de çevresel açıdan önemli katkılar sağlıyor.