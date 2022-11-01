Sonbahar aylarında yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandıran Kocasinan Belediyesi, trafik akışını rahatlatmak adına Tayfun, Kanlıca, Çınarcık ve Alınteri Caddelerini birbirine bağlayan ‘Akıllı kavşak’ ile daha konforlu ulaşım sunuyor. Yeni yollar ve yapılan yeni kavşaklarla ulaşım atağını sürdürdüklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ulaşımdaki kaliteyi dünya standartlarından bir adım daha ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Sonbahar aylarında yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandıran Kocasinan Belediyesi, trafik akışını rahatlatmak adına Tayfun, Kanlıca, Çınarcık ve Alınteri Caddelerini birbirine bağlayan ‘Akıllı kavşak’ ile daha konforlu ulaşım sunuyor. Yeni yollar ve yapılan yeni kavşaklarla ulaşım atağını sürdürdüklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ulaşımdaki kaliteyi dünya standartlarından bir adım daha ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Trafik ışıklarının olmadığı ve sadece trafik levhalarının yer aldığı ‘Akıllı kavşak’ ile ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan kavşağın trafiği rahatlattığını ve bölgenin de daha modern bir görünüme kavuştuğunu ifade etti.

Ziyagökalp bölgesinde bulunan ve vatandaş ile esnaflar tarafından yoğun olarak kullanılan bir yol olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, daha konforlu bir Kocasinan için ellerinden geldiğince titiz ve özenli bir şekilde çalıştıklarına değinerek, “Kocasinan’da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekeni yapıyoruz. Burada Fen İşleri Müdürlüğümüz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kanal üzerine yapılan yeni kavşak, rahat bir nefes aldırırken bölgenin gelişimine de büyük katkı sağlayacak. Kocasinan’ın şehir estetiğine katkı sağlayan kavşak, aynı zamanda araç trafiğinin daha akıcı olmasını sağlıyor. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve konforlu bir Kocasinan sunmak içindir. Yapılan çalışmaların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Daha konforlu Kocasinan ve daha güzel yarınlar için durmadan, yorulmak bilmeden çalışmaya, üretmeye ve yenilikler getirmeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

Öte yandan Kocasinan’a yeni ve modern bir çehre kazandırmak için gece-gündüz demeden çalışan Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak kanala karşıdan karşıya iki yönlü köprü yaptı. Ardından 2 bin 250 ton ariyet ile 3 bin 850 ton temel malzemesi serildi. Sonrasında ise bin 200 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki yola, 2 bin ton asfalt döküldü. Böylelikle ‘Akıllı kavşak’ da yol çizgi çalışmaları tamamlanarak trafiğe açıldı. Ekipler, ayrıca çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmalarını sürdürerek, kavşağı daha güzel görünüme kavuşturacak.