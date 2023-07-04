Kocasinan Argıncık Avcılık ve AtıcılıkDerneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Trap Şenliği’nin 7.’si 9 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Her yol büyük katılım ile gerçekleştirilen Kocasinan Argıncık Avcılık ve AtıcılıkTrapŞenliği’nin 7.’si Kocasinan Belediyesi Erkilet Bülbül Pınarı KurbanKesim Yeri’nde yapılacak. Şenlik, Kocasinan Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Kültür Daire Başkanlığı desteği ile yapılacak.

DernekBaşkanı Kemal Çelik, konuşla ilgili verdiği bilgilerde, “7. Geleneksel Trap Yarışması’nda avcılarımız trap tek kurşun, trap amatör, trap profesyonel, trap şişe ve trap domuz atışları olmak üzere 5 kategoride yarışacak. Alanımızda lokma tatlısı ve su ikramımız olacak. Ayrıca Kayseri BüyükşehirBelediyesi Mehteran Takımı gösterisi ve Şahin ve Off-Road gösterileri yapılacak. Tüm gün sürecek bu şölene aileleri ile birlikte güzel bir gün geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ayrıca yarışmalara katılacak olanlar bir gün önce alanımızda deneme atışları yapabilecek” dedi.