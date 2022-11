Kocasinan Akademi Yenişehir Tesisinde eğitim alan kadınlar, hem üretiyorlar hem de ev ekonomisine katkı sunuyorlar. Kursiyerleri tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Kocasinan Akademi’de aldıkları eğitimlerle birbirinden güzel çalışmalara imza atan kursiyerlerimizin aile ekonomilerine katkı sağlamalarına imkan sunmuş olmak, bizleri oldukça mutlu ediyor” dedi.

Kocasinan Akademi ile her alanda kurs hizmeti verdiklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin en iyisini yaparak, hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahını artırmak için çalışıyoruz. Biz biliyoruz ki; geleceği şekillendirecek olanlar kadınlarımızdır. Bundan dolayı her hizmetimizde kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yapıyor, bu sebeple onlar için farklı ve yeni projeler üretiyoruz. Özellikle ev ekonomisine katkı sağlayan kurslarımıza, hanım kardeşlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Kocasinan Akademi çatısı altında vermiş olduğumuz eğitimlerle hanım kardeşlerimiz, meslek sahibi olabilmenin yanı sıra el becerilerini de gün yüzüne çıkartıyorlar. Hanım kardeşlerimiz öğrendikleriyle aile bütçesine ve ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Kocasinan Belediyesi olarak bizler; bu yönde hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. Kadın Üst Giysileri Dikimi Eğitmeni Emine Yılmaz ise kalıp çıkartmadan kumaşa yerleştirmesine kadar dikiş ile ilgili her aşamayı öğrettiklerini belirterek; “Etek, elbise, bluz gibi dikim aşamasını öğrenen ve kendi ile ailesinin elbiselerini dikmeye başlayan kursiyerlerimiz, ev ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Hatta kendi işyerlerini açıp da, ailesine katkı sağlayan kursiyerlerimiz, çok fazla. Bundan dolayı kursiyerlerimiz, Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a dualar ediyor” şeklinde konuştu.

Öğrendikleriyle aile bütçesine katkı sağladıklarını ifade eden kursiyerler de; “Verilen eğitimlerden çok memnunuz. Eğitimlerimiz sayesinde hem aile bütçemize katkı sağlıyoruz hem de meslek sahibi oluyoruz. Özellikle etrafımızdan dikiş için talepler geliyor ve çocuklarımızın her gösterdiği elbiseyi dikebiliyoruz. Dışardan ürün almaktan ise kendi emeğimizle maliyeti 5/1’ne denk gelen elbiseler dikiyoruz. Bu bizim aile bütçemize çok büyük katkı sağlıyor. Tesisimiz, çok ferah ve nezih. Burasını çok seviyoruz. Buradaki çalışanlar olsun eğitmenler olsun bizim ikinci ailemiz gibi. Evde boş durmaktan ise hem hobi olarak hem de aile bütçesine kaktı sağlamaları için herkesi Kocasinan Akademi’ye davet ediyoruz. Tesis ve hizmetlerden dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.