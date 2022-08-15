Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Aslı Yönden, 2 yıl önce pandemide eşine doğum günü hediyesi almak için dışarı çıkamayınca biriktirdiği 500 TL harçlıkla iş sahibi oldu. Kocasına ilk doğum gününde saç telinden epoksi tespih yapıp hediye eden genç kadın, şimdi epoksi tespih ve anahtarlık yaparak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Aslı Yönden, 2 yıl önce pandemide eşine doğum günü hediyesi almak için dışarı çıkamayınca biriktirdiği 500 TL harçlıkla iş sahibi oldu. Kocasına ilk doğum gününde saç telinden epoksi tespih yapıp hediye eden genç kadın, şimdi epoksi tespih ve anahtarlık yaparak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Eşi Ümit Yönden’e kendi saç telinden hazırladığı anahtarlık ve tespih ile hayatının değiştiğini ve evde çalışarak kendi parasını kazanmaya başladığını aktaran Aslı Yönden eşinin ve yakın arkadaşlarından manevi destek aldığını ama çevresinde bir çok kişinin yapamazsın ve başaramazsın demesine rağmen pes etmeden üretime geçtiğini aktardı. Yönden, saç teli, toprak, kuru gül ve bir çok üründen epoksi tespih, bileklik, kahve takımı, tepsi ve magnet siparişleri aldığını söyledi.

Hayalinin bir tasarım atölyesi, hediyelik dükkanı açmak oluğunu aktaran Yönden “Pandemide eşimin doğum gününde dışarı çıkıp hediye alamadım. İnternete güvenemedim ve çok pahalıydı. Eşimin verdiği harçlıkları doğum gününde ona hediye almak için biriktirmiştim. Epoksiye başladım. Saç telimden ona tespih ve anahtarlık yaptım. Sonra dünyam boncuklara döndü. Daha çok sipariş almaya başladım. Daha çok beğenildi. Sosyal medyadan takipçimde çok yoktu. Çevremden “benim kızımın ilk saçından, rahmetli annemin toprağından hatıra ürünleri yapar mısın?” dediler. Böyle başladı. Bana yapamazsın diyenlerde çok oldu. Boncukla para kazanılır mı diyende çok oldu. Eşim ve bir kaç yakın arkadaşım hariç herkes dedi ki sen yapamazsın. Sen başaramazsın. Ama ben de onların inadına başardım. Daha çok sipariş aldım. Daha çok ürünler çıkarmaya başladım. Daha sonrasında baktım, başarıyorum. Desten verenlerden Allah razı olsun" dedi.

İlk saç telinden tespih ve anahtarlık yapımına 500 TL sermaye ile başladığını anlatan Aslı Yönden, "Sonrasında yüzler, binler, hani daha da fazlasını kazanmaya başladım. Kadınlara önerim küçük bir bütçeyle başlayabilirsiniz. Size yapamazsın diyenlere inat deneyin, üretin. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu el işini şimdi büyütmek istiyorum. Daha çok kadına ulaşmak ve iş sahibi olmalarını isterim. Açtığım dükkanda benim yanıma gelip hani ben de öğrenmek istiyorum diyen herkese karşılıksız öğretmek isterim. Birçok kadına iş vermek istiyorum” diye konuştu.