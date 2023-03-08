Ordu’da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 çocuk annesi kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu’da boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 çocuk annesi kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan ve mahkeme duruşması için kocasının yaşadığı eve gelen Yeliz Gültaş (32) ile eşi Muhammer Gültaş (47) arasında tartışma çıktı. Bu esnada Muhammer Gültaş, Yeliz Gültaş’a konuşmak istediğini söyleyip odaya götürdü, kapıyı kilitledikten sonra ise 10 yerinden bıçakladı. Evde bulunan başka bir kadının çığlık atması üzerine Muhammer Gültaş, motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, özel bir hastaneye kaldırdı. Kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dünya Kadınlar Günü’nde son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden ve Şemsettin ve Günay Çalkaya çiftinin çocuklarından birisi olan 4 çocuk annesi Yeliz Gültaş için Altınordu ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde bulunan Ortaköy Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Yeliz Gültaş, burada öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Jandarma ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayın ardından motosikletine binerek kaçan Muammer Gültaş’ı yakalamak için jandarma ve polis ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu kaçtığı motosiklet olay yerinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta, Erenli Mahallesi’nde bulunurken, ekiplerin kırsal mahallelerde ve şehir merkezindeki arama çalışmaları sürüyor.